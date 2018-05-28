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Итоги обсуждения Закона «О дорожном движении»

29.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Напомним, ранее данный законопроект был вынесен на общественное обсуждение, которое было организовано на правовом форуме Беларуси и проходило с 8 по 23 мая 2018 г.

Основное внимание граждан было уделено внедрению системы начисления штрафных баллов. Большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу, полагая это действенным методом борьбы с систематическими нарушителями, а также считая, что подобные изменения дисциплинируют водителей. Тем самым уменьшатся угрозы безопасности дорожного движения.

Также подавляющее большинство согласилось с необходимостью замены «бессрочных» водительских удостоверений. Данная мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и способствует повышению безопасности дорожного движения, обязав владельцев таких удостоверений пройти обязательное медицинское переосвидетельствование.

Обсуждались и вопросы выдачи международного водительского удостоверения, предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией. Указанные новшества также нашли поддержку общественности.

В свою очередь были учтены конструктивные предложения граждан и соответствующие дополнения внесены в законопроект. В частности, предусмотрено списание штрафных баллов, послуживших основанием для прекращения права управления, а также расширен перечень правонарушений, за которые баллы начисляться не будут.

После внесения необходимых корректировок, законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в Парламент.



ФОТО: gaibrest.by

 
 
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Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». ...
 
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