​Молокозавод в Гродненской области сливал сыворотку в канализацию: возбуждено уголовное дело

Комитет госконтроля по Гродненской области заинтересовался документами финансово-хозяйственной деятельности одного из СПК, а также ОАО «Молочный мир».

В ходе проверки было установлено, что СПК отправлял творожную сыворотку на завод, однако там не располагали документами, подтверждающими расходы на транспортировку сырья. Оперативники выяснили, что с января 2015 по май 2017 работники одного из цехов ОАО «Молочный мир» списали и (по указанию своего руководства) слили в канализацию более 19 тысяч тонн творожной сыворотки на сумму 90 тысяч рублей.

В отношении руководителей цеха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).