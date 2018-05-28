Skoda построила бронированный Superb за 150 тысяч долларов

Для тех порядочных семьянинов, у которых в жизни вдруг объявилось очень много врагов, чешская компания адресует бронированный вариант… универсала Superb!





Впрочем, такой Superb пока что доступен только на британском рынке — бронированный универсал, который внешне себя почти никак не выдает, создан Skoda в сотрудничестве с одной из местных компаний, специализирующейся на установке бронезащиты на серийные машины. В случае с универсалом Superb замена стандартных кузовных панелей на бронированные занимает четыре недели, стоимость переделки составляет 118 688 фунтов (около 157 тысяч долларов в пересчете).

Подробности, разумеется, держатся в секрете, но известно, что бронированный Superb отвечает уровню защиты PAS 300, то есть машина способна противостоять легкому стрелковому оружию и уберечь седоков от взрыва ручных осколочных гранат. Тормоза и подвеска универсала были усилены, автомобиль может ехать и со спущенными шинами, а в случае нападения можно задействовать сирену. Объем багажника бронированного «сарая» не изменился и равен 660 л (с поднятыми задними сиденьями).





Монтаж брони внес свои коррективы и в динамику Superb, хотя характеристики потяжелевшей машины также не разглашаются — сообщается, что за основу был взят универсал с двухлитровым дизелем TDI (190 лошадиных сил) под капотом, который «на гражданке» способен разменивать первую «сотню» за 8,7 секунды.