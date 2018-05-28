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На Московской МАЗ протаранил легковой Opel
29.05.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло в городе Бресте сегодня, 29 мая 2018 года на ул. Московской.
С водителем всё в порядке.
Однако, это по информации очевидцев.
Как - лучше не спрашивайте.
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ДТП произошло в городе Бресте сегодня, 29 мая 2018 года на ул. Московской. С водителем всё в порядке. Однако, это по информации очевидцев. Как - лучше не...
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