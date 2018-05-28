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Открытый погранпереход и эффективный “безвиз”. Что нужно для развития велотуризма в Бресте

29.05.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси больше года действует безвизовый въезд. В некоторых частях Брестской и Гродненской области туристы могут пребывать до 10 дней. Директор “За вело Брест” Владимир Красько рассказал о камнях преткновения безвиза и как их организация способствует привлечению велотуристов в город.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55933.php

Открытый погранпереход и эффективный “безвиз”. Что нужно для развития велотуризма в Бресте

В феврале 2018 года Совет министров одобрил концепцию развития велосипедного движения в Беларуси.

Годом ранее “За вело Брест” разработал свой документ: стратегию развития велосипедного движения в Бресте. Одна из ее основных частей – велотуризм в городе. Для того, чтобы он развивался, важно несколько моментов:

· Возможность туристу, приехавшему в Брест, без проблем найти жильё, еду, прокат велосипедов и комфортно перемещаться на транспорте по городу.

· Возможность туристу приехать из-за границы на велосипеде. На сегодняшний день остро стоит проблема закрытого погранперехода “Брест- Тересполь”. Из-за этого все туристы, которые используют трассу “Евровело-2” (начинается в Ирландии и заканчивается в России) не могут попасть в Брест, а пересекают границу в Каменецком районе;

· Безвизовый въезд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55933.php

Открытый погранпереход и эффективный “безвиз”. Что нужно для развития велотуризма в Бресте

Последнее – большой шаг для развития туризма. Однако здесь палка о двух концах. Большая часть людей, живущих в Польше, не знает о существующем правиле безвизового въезда в Беларусь. Это результаты опроса, который провёл «За вело Брест» среди жителей Варшавы, Лодзи, Люблина. Только 15% слышали о «безвизе», однако не знакомы с процедурой покупки туристической услуги. Люди ошибочно полагают, что если виз нет, то приезжать в Беларусь можно в любое время и в любое место.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55933.php

Открытый погранпереход и эффективный “безвиз”. Что нужно для развития велотуризма в Бресте

Проблема также заключается в том, что аккредитацию на выдачу безвизового въезда имеет ограниченное количество турфирм. Из-за этого практически отсутствует конкуренция и заинтересованность в информировании потенциальных туристов.

Представители учреждения «За вело Брест» на конференции "Турыстычны патэнцыял Брэста", организованной агентством PROPUS, озвучили проблему недоступности погранперехода Брест- Тересполь для велосипедистов. Также пригласили турбизнес к сотрудничеству по развитию велотуризма. В ближайшее время пройдет встреча с властями области по вопросу трассы “Евровело-2” и возможности работать с безвизом всем турфирмам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55933.php

Открытый погранпереход и эффективный “безвиз”. Что нужно для развития велотуризма в Бресте

Так как “За вело Брест” является членом европейской велосипедной федерации, есть возможность (притом абсолютно бесплатно) помогать турбизнесу распространять информацию о безвизовом въезде через своих партнеров. Это в свою очередь поможет привлечь туристов в Брестскую область, пополнить госбюджет, развивать необходимую велоинфраструктуру.

Теги: Брест
 
 
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В Беларуси больше года действует безвизовый въезд. В некоторых частях Брестской и Гродненской области туристы могут пребывать до 10 дней. Директор “За вело Брест”...
 
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