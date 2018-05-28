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Зураб Церетели: «Не надо проклинать своё прошлое!»

29.05.2018 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Зураб Церетели: «Не надо проклинать своё прошлое!»
Зураб Церетели. © / Серги Шугулашвили / АиФ-Россия

Работа над циклом «История государства Российского (Дом Романовых)» велась более 30 лет. Серия состоит из 18 бронзовых статуй и скульптурных композиций, посвящённых монаршим особам - от царя Михаила Фёдоровича, основоположника династии, до императора Николая II. Все высотой от 3 до 8 м. Пока все скульптуры выставлены в Г­алерее искусств на Пречистенке.

Что всё это должно символизировать, насколько такое творчест­во нужно людям? Об этом Зураб Церетели рассказал «АиФ».

Кто из царей дороже? 

- Я не первый и не последний творец на этом пути, - объяснил скульптор, живописец и президент Российской академии художеств. - Традиция создавать памятники царственным особам в России берёт своё начало в XVIII в., когда появились первые монументы, посвящённые Петру I. Я только принял эту преемственность.

Владимир Кожемякин, «АиФ»: - Кто из представителей династии Романовых вам лично б­олее дорог?

Зураб Церетели: Все одинаково дороги, зачем кого-то выделять. Для меня история страны неразделима. Кроме Петра Великого в серию включены скульптуры сестры Петра Софьи Алексеевны, императриц Екатерины I и Екатерины II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, императоров от Павла I до Николая II, а также вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Плюс малоизвестные персонажи российской истории, образы брать­ев Петра I - царей Ивана V и Фёдора III Алексеевичей, Петра II и Петра III. Все скульптуры выполнены в соответствии с иконографией прижизненных портретов представителей династии. И все они важны для России.

- В мае прошлого года на территории Российского военно-исторического общества в Москве открыли Аллею правителей, где были установлены 42 бюста государственных деятелей - от Рюрика до деятелей советского государства. Все - вашей работы. А на днях там открыли ещё и бюст Ельцина. Что вы можете сказать об этом человеке? Его роль в истории России, мягко говоря, неоднозначна.

- А кого оценивают однозначно? Вы можете назвать такого деятеля? Хорошо могу сказать про него. При Ельцине Российская академия художеств была внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. За это ему спасибо.

О чём кричит эпоха?

- Как вы относитесь к сносу памятников - например, Сталину, Дзержинскому и другим деятелям революции?

- Плохо отношусь. И знаете почему? Потому что всё это войны памяти, которые мы ведём сами с собой. Каждая эпоха оставляет после себя, как бы это сказать, свой крик души. Он выражен в литературе, кинематографе, музыке, живописи и монументальной скульптуре тоже. Кто мы такие, чтобы уничтожать всё это? Кроме того, у каждого времени есть свои шедевры искусства, и идеология тут ни при чём. Неважно, кто и когда был увековечен - Сталин, Ленин или Дзержинский, - это нельзя трогать. Пусть памятники стоят. Люди сами разберутся, кто в чём был прав и виноват. Народ не обманешь.

- По-вашему, символы преж­них эпох ломает народ, а не новая власть?

- Не народ, а толпа! Дело в том, что в России до сих пор переизбыток памятников деятелям советской власти - их поставили в каждом уголке столько, что дальше некуда. Из-за этого у людей развилось чувство стойкого отторжения к скульптурам государственных деятелей вообще, за редким исключением. Народ помнит, как в прежнюю эпоху валили наземь скульптуры российских царей, закладывали взрывчатку в храм Христа Спасителя. Сколько всего утрачено! Порушили уникальные творения. Одно утешение: что-то можно воссоздать заново.

За рубежом во многих странах стоят памятники очень неоднозначным деятелям, и ничего, их никто не трогает. Там понимают, что произведение искусства нельзя оценить сию­минутно. Время всё расставит по своим местам. Быстро судить - значит, наверняка ошибаться. Большое видится на расстоянии. Если даже многим людям что-то не нравится в памятнике или сооружении, это ещё не значит, что его надо непременно убрать. 

Зураб Церетели: «Не надо проклинать своё прошлое!» В Польше убрали скульптуру советского солдата, истязающего женщину

Хотите докажу? Пример - статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Я достаточно много времени работал в Бразилии и знаю не понаслышке, как эту скульптуру сначала хулили, а потом, наоборот, стали одобрять. Или, скажем, Эйфелева башня. Вспомните, как французы протестовали против её строительства! В том числе и знаменитые писатели Эмиль Золя и Александр Дюма-младший. А сегодня силуэт этого творения Гюстава Эйфеля стал самой у­знаваемой архитектурной достопримечательностью и Парижа, и всей Франции. 

В Москве есть свой похожий пример - «Рабочий и колхозница». Сейчас этот памятник монументального искусства снова стоит на ВДНХ. И кому от этого плохо? Никто там протестов не устраивает.

- Но на руках многих революционеров кровь невинных жертв, Зураб Константинович.

- А у кого из великих деятелей государства её нет? И то, что вы говорите, - не аргумент. Моя семья тоже пострадала от репрессий. Деда, который при рождении назвал меня Зурабом, расстреляли в 37-м. Так ушли мои родные: бабушка, которая в том же году повесила мне на шею православный крест, мама и другие - все не снимали траурных платьев и ждали, когда за ними придут. Но я же из-за этого не призывал свергать статую Дзержинского с Лубянки! И знаете почему? Это шедевр - уникальнейшая работа Евгения Вучетича. Это искусство для искусства и, кроме того, архитектурный стержень, который прекрасно «держал» всю площадь.

Вот я, например, создал скульп­турную группу по мотивам Ялтинской конференции 1945 г.: Сталин, Рузвельт и Черчилль сидят, как на знаменитом фото. В 2015 г. этот памятник поставили в Ялте. И, кроме благодарности, ничего за него не получаю. 

Я слышал, фигуру Дзержинского хотят вернуть на Лубянку. И правильно! Призывал и продолжаю повторять: не надо проклинать своё прошлое! Тогда и нас с вами тоже не станут ругать потомки.

Зураб Церетели: «Не надо проклинать своё прошлое!»
Памятник Дзержинскому на Лубянской площади. 1990 год. Фото: Commons.wikimedia.org

 

И вообще, давайте всё рассматривать через искусство. Тогда будет больше доброты, любви к Богу и ближнему. Вот я художник и мыслю так же. Добрыми глазами вижу природу. Создал иллюстрации к Библии, там каждая фраза - мудрость. А когда начинаются всякие амбиции-эмоции, это только портит отношения между людьми и государствами. В детстве мне бабушка рассказывала сказки всех народов, а не только грузинские. И была права.

Во сколько просыпается скульптор?

- Вы изваяли образы десятков известных людей: Колумба, Бальзака, Бродского, Высоцкого, Ростроповича, Солженицына, Путина, Михалкова, Табакова, патриархов Алексия II, Илии II и Кирилла, Гергиева, Любимова, Шостаковича, Аксёнова, Паваротти, Пастернака и Цветаевой… Кто на очереди?

- Мои новые работы - Микел­анджело и Леонардо да Винчи и рядом с ними Малевич и Кандинский - четыре скульптуры в одной композиции. Классика и авангард искусства - как единое целое.

- Возраст 84 года не шутка. Тем не менее вас до сих пор часто видят на светских мероприятиях, юбилеях и т. п. И в то же время масштабы и объёмы вашего творчества поражают. Как всё успеваете?

- Кто меня видит? Где? Я не праздную, а работаю! Хотите, мой утренний рецепт скажу? Встаю рано: так жили родители. И, видно, это гены. Отец просыпался в полшестого, включал радио, телевизор, электробритву и пел. И я к этому уже привык. Помню, мама, бедненькая, поднималась вместе с отцом и прикрывала мне голову одеялом, чтобы я ещё хоть немного доспал. А теперь я и сам как мой папа: гимнастика, душ - и скорее в мастерскую. У меня три мастерские: живописная, где рождаются идеи; скульптурная, где трудятся формовщики, и главная, где произведение доводится до ума. И я весь день между ними мечусь… Все думают: взял Церетели и изваял. Не всё так просто!

 
 
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Недавно Зураб Церетели закончил работу над серией скульптур, запечатлевших представителей династии Романовых.
 
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