Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии обвинило власти Сирии в нарушении международного права. Причиной возмущения грузинской стороны стало признание арабским государством независимости Абхазии и Южной Осетии.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что в Тбилиси уже начали процедуру разрыва дипотношений с Сирией.

Напомним, независимость самопровозглашённых республик Абхазии и Южной Осетии, помимо Сирии, ранее признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.