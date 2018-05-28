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Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Министерство иностранных дел Грузии обвинило власти Сирии в нарушении международного права. Причиной возмущения грузинской стороны стало признание арабским государством независимости Абхазии и Южной Осетии.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что в Тбилиси уже начали процедуру разрыва дипотношений с Сирией.
Напомним, независимость самопровозглашённых республик Абхазии и Южной Осетии, помимо Сирии, ранее признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
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Министерство иностранных дел Грузии обвинило власти Сирии в нарушении международного права. Причиной возмущения грузинской стороны стало признание арабским...
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