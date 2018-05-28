Жизнь с чистого листа: переселенцы из Донбасса Мария и Владимир Шиян о своей новой жизни в Белоозерске

Любой человек в зрелые годы имеет то, что необходимо для жизни: квартиру, машину, мебель, бытовую технику, не говоря уже об одежде и обуви. Все это заработано его трудами, потому и ценится по-особому. А Марии Александровне Шиян в 74 года вместе с мужем пришлось начинать жизнь, что называется, с чистого листа. Мы встретились на проспекте Мира в г. Белоозерске, где они с супругом сейчас живут. Город энергетиков, как и многие уголки Беларуси, приютил переселенцев из Донбасса, убежавших от войны.

– Мы с мужем выросли в д. Гощево Ивацевичского района. Я окончила Белорусский институт народного хозяйства, а будущий муж уехал в Донецк, потому что только там был вечерний лечебный факультет в медицинском институте. В 1962 году и меня туда забрал, – вспоминает моя собеседница. – Мы, как студенты, начинали жизнь с нуля. Я работала в областном управлении пищевой промышленности, потом была заместителем генерального директора по экономике. А муж трудился заместителем по медицинской части начальника военизированного горноспасательного отряда Донецкой области. Жили хорошо, квартиру получили, дачу обустроили, машину купили. Вырастили двух дочерей, дали им образование, имеем троих внуков Машеньку, Максима, Сашеньку и правнучку Сашеньку. Никто не предполагал, что в XXI веке может начаться война. А когда такое случилось, восприняли это как непонятное недоразумение, которое скоро должно окончиться цивилизованным путем.

В самое сложное время, в августе 2014 года, семья Шиян решила переждать боевые действия у сестры мужа в Белоозерске. Тем более что Владимир Федорович перенес инфаркт и ему был нужен покой. Стояло лето, приехали налегке с двумя небольшими чемоданами в надежде, что через два-три месяца вернутся туда, где остались квартира, вещи, закатки, продукты и все нажитое за многие годы. Однако ситуация в Донецке не улучшилась до сих пор. Чем могли помогли и поддержали родственники. Пенсию супруги, несмотря на большой стаж работы, не получали.

– И нам пришлось на старости лет начинать жизнь с ниток и иголок, ложек, вилок, подушек и других элементарных вещей, – возвращается мыслями в самое трудное время Мария Александровна. – Очень благодарны родственникам, но самую действенную помощь нам оказали Брестская областная и Березовская районная организации Белорусского общества Красного Креста. Мы два года получали ваучеры, за них могли купить продукты и товары первой необходимости. Сердечно признательны Валентине Васильевне Резько, которая с большой человечностью и теплотой отнеслась к нашим проблемам и стала для нас по-настоящему родной.

Теперь супруги уже получают свои трудовые пенсии согласно белорусскому законодательству, и ваучеры им не положены. Взяли в аренду брошенный дачный участок в садовом товариществе «Черемушки» и старательно возделывают его. Посадили картофель и другие овощи. Радуются весне, спокойствию и тишине. Но стоит услышать любой стук, как их мысли возвращаются к войне и Донецку, где они прожили 53 года. Когда-то на шахты ехали со всего СССР, в миллионном городе проживали люди 132 национальностей. Это было настоящее братство. В День шахтера уже с утра звучали бодрые марши, зовущие к трудовым свершениям. Но в 2014 году в городе рвались снаряды, которые как раз пролетали над десятиэтажным домом на улице Челюскинцев, где жили супруги Шиян. Так получилось, что оставляли они Донецк именно в шахтерский праздник, но уже не под звуки музыки, а свист снарядов со слезами на глазах.

– Мы очень благодарны Президенту Беларуси за его участие в судьбах беженцев. Украинцы всегда с большим уважением относились к Александру Лукашенко, а теперь тем более. Гордимся своей настоящей родиной, куда нас вернула судьба, и тем, что мы по национальности и по духу – белорусы. Желаем всем добрым людям в первую очередь мира, здоровья, благополучия, – сказала на прощание Мария Александровна.

Ее слова могут подтвердить и другие вынужденные переселенцы из Украины. Районной организацией Белорусского общества Красного Креста было взято под опеку десять семей, приехавших в Березовский район из Украины и получивших ощутимую поддержку и помощь. Все они безмерно благодарны за проявленное к ним внимание, возможность жить, трудиться и радоваться миру и спокойствию.

На фото: Мария Александровна Шиян и Валентина Васильевна Резько (слева направо).

Фото автора.