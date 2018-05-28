Себастьян Курц пригласил Лукашенко в Австрию

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение федерального канцлера Себастьяна Курца посетить Австрию, сообщает пресс-служба президента республики.

«Телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны», – говорится в материале.

Стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и констатировали, что их ни в коем случае нельзя потерять.

В ответ на приглашение Курца Лукашенко , в свою очередь, предложил канцлеру посетить Беларусь в сопровождении деловых кругов.

Лидеры стран также обсудили встречу основной группы мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Беларуси осенью, и двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях. Александр Лукашенко отметил позитивную динамику белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие.