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Себастьян Курц пригласил Лукашенко в Австрию
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение федерального канцлера Себастьяна Курца посетить Австрию, сообщает пресс-служба президента республики.
Стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и констатировали, что их ни в коем случае нельзя потерять.
В ответ на приглашение Курца
Лидеры стран также обсудили встречу основной группы мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Беларуси осенью, и двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях. Александр Лукашенко отметил позитивную динамику белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие.
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Президент Беларуси и канцлер Австрии провели телефонные переговоры по инициативе австрийской стороны.
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