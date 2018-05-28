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В Волковыске отпраздновали День пограничника
29.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
28 мая в Волковыске праздновали День пограничника. Несмотря на то, что праздник выпал на понедельник, днем в центре города, на площади им. Ленина, собралось много молодых мужчин в зеленых фуражках и тельняшках. Мужчины рассказали, что специально отпросились с работы, взяли отгул за свой счет, чтобы встретиться в городе с сослуживцами.
В этом году стражи границ отмечали 100-летие со дня образования пограничной службы Республики Беларусь.
Волковычане-пограничники возложили венки в сквере Памяти воинов-интернационалистов и у Вечного огня, пройдя колонной от площади им. Ленина.
Затем виновники торжества отправились на водохранилище «Дамба» - отдохнуть и отметить свой праздник.
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28 мая в Волковыске праздновали День пограничника. Несмотря на то, что праздник выпал на понедельник, днем в центре города, на площади им. Ленина,...
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