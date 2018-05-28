МИР - это утро, полное радости и надежды…

Именно такое утро выдалось в тот майский день, когда в стоневичский лес вновь организованно пришли люди. Сюда мы, ивьевчане, последние два-три десятилетия приходим 12 мая, в день гибели еврейской общины нашего города.

В этом году траурный митинг был перенесен на 28 мая, перенесен по просьбе той, которая все эти десятилетия идет дорогами памяти и ведет за собой людей - внуков, детей, правнуков тех, кто попал в ту печальную цифру - 6 миллионов. Именно столько евреев было уничтожено нацистами в годы Второй мировой войны.

Сегодня Холокост - это позорная страница в истории человечества, как, впрочем, и все, что связано с уничтожение мирных жителей: детей, стариков, женщин… И чтобы не забыть, и чтобы не повторить, Тамара Кощер-Бородач, жительница города Нетании в Израиле, уроженка нашего города, руководитель международного проекта "Корни" везет к местам гибели еврейского народа в Беларуси людей из разных стран.



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…Это в крови каждого человека - желание знать, откуда ты есть, где твои корни и где твой дом. Да, у еврейского народа есть земля обетованная - Израиль. Но сколько на той земле людей, которые до сих пор тоскуют по майским грозам и январским морозам, по тихим местечкам с сиренью и вишнями, по озерам и рекам, в которых всегда есть вода… А те, кто этого уже не знал, в память о своих родных приезжают сюда и помещают эти места и эту землю в свои сердца.

Я уверена, что так будет и с этими людьми, которые онемели в майское утро перед мемориалом на месте двух глубоких и холодных ям, где нашли свой последний приют 2524 члена еврейской общины Ивья, более 70 процентов жителей местечка того времени.

- Не все, сказала член еврейской общины города Лиды Ольга Шполянская, - могут сюда приехать, но все в этот день душою здесь, в этом печальном лесу, и вместе со всеми нами чувствуют эту невыносимую сердечную боль за все то, что случилось 12 мая 1942 года…

Да, боль, как и память, тоже передается, наверное, на генном уровне. Именно поэтому так тяжело переживает эти митинги Тамара Бородач. Ведь здесь, в общих могилах стоневичского леса, лежат 56 человек ее семьи. И бабушка, которую ей, как и многим еврейским послевоенным детям, никогда не удалось увидеть, не удалось узнать, каково это - быть самой любимой, самой лучшей, самой красивой девочкой для доброй и мудрой женщины…

- Мы благодарны, сказала Тамара Моисеевна, - властям района и города, общественности, молодежи и школьникам за память, за то, что место последнего упокоения наших соплеменников всегда ухожено и надлежаще выглядит, за то, что в Ивье никогда не делили людей по национальностям и вероисповеданию. Единственным мерилом было и остается, к счастью, понятие: добрые и не очень люди... Еврейская часть истории города Ивье исчезла, но осталась память. Значит, есть надежда на будущее без войны, без нацизма, без шовинизма и антисемитизма.

Тамара привезла на эту встречу еще одного своего родственника, корни которого в Ивье, и которого она только что отыскала и встретила - Иосифа Клецкого. Это жизнь-поиск родных людей, которых беда под названием Холокост (в Израиле эту беду называют Шоа (Катастрофа), если не уничтожила физически, то разбросала по всему миру, порой заставив потеряться навсегда самых близких, самых родных…

От имени районных властей со словами приветствия к гостям района, а также со словами памяти и скорби к присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, который отметил, что Беларусь - мирное государство, и вся его политика направлена на то, чтобы в мире больше никогда не появлялись подобные места. Мы - белорусы. Мы умеем помнить. Мы помним, чтобы жить самим и позволить это делать другим.

Очень эмоциональным и проникновенным получилось выступление израильтянки Хайи Шарон, которая выразила и удивление увиденным, и благодарность за хранение памяти, и надежду на то, что человечество научится беречь такой великий дар Божий - жизнь. Ученицы Ивьевской средней школы Алеся Стецкая и Каролина Кот на русском и английском языках говорили о жизни и трагедии евреев Ивьевщины.

Как всегда, тонко и проникновенно был обрамлен митинг театрализованной композицией культработников, которые как будто позволили пообщаться с теми, кто лежит под камнями мемориала, услышать их последнюю исповедь.

На территории мемориала была развернута книжная выставка центральной районной библиотеки: "Евреи Ивьевщины: история поселения и судьбы".

К подножию мемориала легли цветы и венки, а в тишине майского леса, которую нарушали трели птиц, зазвучала скорбная и проникновенна скрипка - студентка Белорусской государственной академии музыки Ирина Губарева, дочь Михаила Двилянского - руководителя лидского ансамбля "Шалом", подарила тем, кто здесь покоится, чудесную по своему звучанию, навевающую боль мелодию похоронного шествия. Прозвучала поминальная молитва "Кадыш".

…И все равно здесь? в скорбном лесу, утро было наполнено радостью и надеждой. Радостью общения, исполнения израильских и белорусских песен. Отсюда и надежда на то, что Ивье останется отчим домом для тех, кто ищет здесь свои корни. А таких людей все больше и больше. Потому что, куда бы ни везла Тамара Бородач свои группы, дороги непременно заворачивают в Ивье. Нынче группа побывала в Барановичах, Лиде, Пинске, Самохваловичах, Городище, Мотале, Кобрине, Ружанах, Гродно, Радуни, Мире, Любче…

После стоневичского леса радушно открыл свои двери ивьевский музей национальных культур, где и впрямь можно найти корни, можно услышать звуки столетий и понять что-то истинно сокровенное и вечное…

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.