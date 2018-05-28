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Шпулер: «Мы очень довольны уровнем белорусских специалистов. Могу посоветовать западным инвесторам использовать это»
Новости Беларуси. Петер Шпулер позитивно оценил опыт работы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что за короткий срок удалось выйти на европейский уровень. А что касается новых проектов, то в нашей стране планируют создать производство преобразователей для трамваев и поездов. С этой продукцией «Штадлер – Минск» рассчитывает выйти, в том числе на рынки стран Западной Европы. Расширят производство и вагонных кузовов.
Петер Шпулер, председатель совета директоров и владелец группы компаний «Штадлер»:
Выпуск новой продукции позволит более активно работать со странами ЕАЭС и СНГ, а также Центральной Европы и даже Латинской Америки. Этот регион еще не достаточно изучен в коммерческом плане. Но компания выиграла тендер на поставку трамваев в Боливию. Всю технику соберут в белорусском Фаниполе.
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Шпулер: «Мы очень довольны уровнем белорусских специалистов. Могу посоветовать западным инвесторам использовать это»
Новости Беларуси. Петер Шпулер позитивно оценил опыт работы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что за короткий срок удалось...
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