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Тело 17-летней девушки обнаружили у многоэтажки в центре Минска
Новости Беларуси. В Минске у многоэтажного дома обнаружено тело несовершеннолетней девушки.
Как
Тело девушки было обнаружено у дома на улице Немига с признаками падения с высоты.
По факту смерти несовершеннолетней проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске у многоэтажного дома обнаружено тело несовершеннолетней девушки. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по...
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