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Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

29.05.2018 17:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Около 35 миллионов евро готова дополнительно инвестировать компания «Штадлер» в развитие производства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

О перспективах создания нового предприятия шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером. Президент поинтересовался, как обстоят дела на предприятии и что необходимо для оптимизации работы. Швейцарская компания по выпуску электротехники пришла на белорусский рынок в 2014. Производство запущено в Фаниполе.

Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Как отметил швейцарский бизнесмен, за это время «Штадлер-Минск» выполнил несколько крупных контрактов. Поезда белорусско-швейцарской сборки поставили в Россию, Грузию, Азербайджан, Польшу. Только в 2018 году экспорт продукции составил более 165 миллионов долларов. А сейчас появилась возможность расширить производство.

Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вспоминаю нашу первую встречу, когда мы с вами по железной дороге на поезде ездили. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, как я информирован, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения.

Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Петер Шпулер, председатель совета директоров и владелец группы компаний «Штадлер»:
Мы получили несколько очень хороших заказов на двухэтажные поезда, в том числе для аэроэкспресса в Москве. Мы очень горды, что поезда произведенные в Беларуси, выполняют важную задачу в Москве. Мы также продали поезда в Азербайджан и Грузию, все это продукция, выпущенная в Фаниполе. Сейчас мы готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Около 35 миллионов евро готова дополнительно инвестировать компания «Штадлер» в развитие производства в Беларуси, сообщили в программе Новости...
 
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