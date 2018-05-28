|
Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»
Новости Беларуси. Около 35 миллионов евро готова дополнительно инвестировать компания «Штадлер» в развитие производства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О перспективах создания нового предприятия шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером. Президент поинтересовался, как обстоят дела на предприятии и что необходимо для оптимизации работы. Швейцарская компания по выпуску электротехники пришла на белорусский рынок в 2014. Производство запущено в Фаниполе.
Как отметил швейцарский бизнесмен, за это время «Штадлер-Минск» выполнил несколько крупных контрактов. Поезда белорусско-швейцарской сборки поставили в Россию, Грузию, Азербайджан, Польшу. Только в 2018 году экспорт продукции составил более 165 миллионов долларов. А сейчас появилась возможность расширить производство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Петер Шпулер, председатель совета директоров и владелец группы компаний «Штадлер»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»
Новости Беларуси. Около 35 миллионов евро готова дополнительно инвестировать компания «Штадлер» в развитие производства в Беларуси, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)