﻿ Лето в Беларуси начнётся с похолодания: есть даже вероятность ночных заморозков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето в Беларуси начнётся с похолодания: есть даже вероятность ночных заморозков

29.05.2018 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В первые летние дни белорусов ожидает похолодание.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, конец мая будет по-настоящему теплым, однако в некоторых частях страны прогнозируются грозы.

30 мая – в среду – будет жаркая погода. Ночью без осадков, днем – кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ночью будет от плюс 12-17°C, днем – до плюс 24-30°C.

31 мая – в четверг – в отдельных районах Беларуси будут кратковременные грозовые дожди. Ночью прогнозируется +12-18°C, по северо-восточной части страны +8-11°C. В дневное время температура воздуха составит от +17°C по северо-востоку Беларуси до +28°C в юго-западной части страны.

В начале лета похолодает, но дни прогнозируются солнечными. Ночи будут холодными, в предстоящие выходные есть вероятность заморозков ночью.

1 июня – в пятницу – будет без осадков, на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди. Ночью – от +3°C по северу до +11°C по южной части страны. В северных районах страны ожидаются слабые заморозки до 0... -2°C. В дневное время ожидается плюс 14-20°C, по юго-западу до плюс 22°C.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В первые летние дни белорусов ожидает похолодание. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, конец мая будет по-настоящему теплым, однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зураб Церетели: «Не надо проклинать своё прошлое!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика