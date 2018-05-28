Австрия оштрафована Советом ЕС на 27 миллионов евро за махинации с долговой информацией

Сайт Совета ЕС сообщил о наложении на Австрию крупного штрафа (26,8 млн евро) за манипуляции с данными о задолженности в земле Зальцбург.

В сообщении говорится, что санкция связана с предоставлением ложных государственных долговых данных в 2012 и 2013 годах.

В ходе расследования установлено, что Государственный суд аудита, Государственный департамент и Государственное правительство Зальцбурга «не смогли обеспечить надлежащий контроль сбора данных и процедуры отчетности данных, что позволило бюджетной единице скрывать финансовые операции».

В пресс-службе Совета Европы подчеркнули, что это второй подобный случай в практике налогового контроля ЕС. Первый штраф достался Испании в 2015 году.