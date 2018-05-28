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Роковая цифра: активист напомнил о зарплате "по $500" и получил Br500 штрафа

29.05.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Оршанец Роман Кузменков осуждён за одиночный пикет.

Парень, который в Орше начал еженедельно выходить на одиночные пикеты, был задержан на своём втором пикете. 
Роман, как и в первый раз, стоял с самодельным плакатом "По 500 тут нет". 

Но в тот же день суд не состоялся - Романа отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, что стало практикой в ​​отношении активистов-одиночек в Витебской области.

28 мая, как и планировалось, результаты экспертизы были готовы, в связи с чем Романа вызвали в РОВД на следующий день. 


Как рассказал Роман, экспертиза подтвердила его полное психическое здоровье. С такими результатами Романа снова отправили суд. Заседание суда закончилось штрафом в 22 базовые величины - 506 рублей.

 
 
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Оршанец Роман Кузменков осуждён за одиночный пикет.
 
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