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Ради "табачного дела" от Минска отрежут 48 гектаров
Границы Минска будут изменены для развития табачного производства в Шабанах, соответствующее решение во вторник приняли депутаты Мингорсовета.
Табачное производство планируют развивать под Минском в рамках инвестпроекта. Кто займется этим бизнесом, пока не называется.
Для развития "табачного дела" у Минска планируют "отрезать" 48 гектаров территории в промзоне Шабаны. Эти земли присоединят к Минской области и Минскому району.
Жилых зданий на территориях, которые будут переданы в район, нет — лишь промышленные и офисные сооружения. Конкретные границы передаваемой территории пока не называются. К слову, недалеко от Шабанов расположен и офис одной из крупнейших белорусских IT-компаний — Wargaming.
Даже после потери 48 гектаров земли столица остается больше по размерам, чем была в начале мая. На минувшей неделе 150 гектаров территорий к городу присоединил Лукашенко, пишет
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Границы Минска будут изменены для развития табачного производства в Шабанах, соответствующее решение во вторник приняли депутаты Мингорсовета.
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