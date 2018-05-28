Гродненский молокозавод более двух лет сливал непроданную сыворотку в канализацию

Руководители цеха ОАО "Молочный мир" приказали слить в канализацию более 19 тыс. т непроданной творожной сыворотки, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.

Президент Беларуси в 2011 году в ходе рабочих поездок в Витебскую и Могилевскую области поручил принять меры по созданию в республике производств по переработке всего объема производимой молочной сыворотки. Контроль за выполнением этого поручения был возложен на Комитет государственного контроля.

"По словам работников цеха цельномолочной продукции ОАО "Молочный мир", непроданную творожную сыворотку они по указанию руководства цеха сливали ночью в канализацию, а с целью списания ее с учета оформляли бестоварные накладные в адрес СПК", - рассказали в КГК.

По информации комитета, оперативники финансовой милиции установили, что с января 2015 года по май 2017 года не подтверждены транспортировка и списание из ОАО в СПК более 19 тыс.т творожной сыворотки.

"В результате предприятию нанесен ущерб на сумму свыше Br90 тыс. - такова стоимость слитой в канализацию сыворотки", - отметили в ведомстве.

"Между тем молокоперерабатывающие предприятия ближайших регионов работали с неполной загрузкой и могли бы ее переработать", - подчеркнули там.

В отношении руководителей цеха ЦМП ОАО "Молочный мир" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий). Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование фактов противоправной деятельности.