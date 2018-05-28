Промпроизводство в Беларуси по итогам 2018 года вырастет примерно на 9% - Семашко

Рост промышленного производства в Беларуси по итогам 2018 года составит около 9%, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во вторник в Минске.

"В 2017 году темп роста промышленного производства в Беларуси составил 106,1%. За четыре месяца этого года - 108,8%. Это очень хорошие темпы. Я думаю, что мы близко к этой цифре и закончим год", - сказал В.Семашко на открытии Белорусского промышленного форума.

Он связывает дальнейшее развитие этого сектора с инвестициями и инновациями. "Для этого у нас созданы определенные условия", - заметил В.Семашко.

Как сообщалось, по данным Белстата, объем производства промышленной продукции в Беларуси в январе-апреле 2018 года достиг в текущих ценах Br35,2 млрд и вырос в сопоставимых ценах на 8,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства по итогам четырех месяцев 2018 года превысил уровень января-апреля 2017 года.

Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования (на 21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 17,3%), транспортных средств и оборудования (на 16,3%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 15,4%), изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14%).