Прогноз погоды на 30 мая

Скандинавские антициклоны продолжают радовать сухой и солнечной погодой. Среднесуточная температура вот уже который день выше климатической нормы. В некоторых районах 29 мая было до +29°С. Есть, конечно, и минусы. Из-за малого количества осадков отмечается дефицит влаги, а это плохо для урожая.

В ближайшие дни Беларусь будет находиться на периферии скандинавского антициклона. В среду в восточных районах, а в четверг – в юго-западных скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В последний майский день ветер подует с севера и принесёт прохладные воздушные потоки.

30 мая – переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днём местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный. Ночью от +13°С до +18°С. А днём будет довольно жарко. Воздух прогреется до +30°С. Атмосферное давление пойдёт на спад.

В четверг северный ветер принесет более свежую погоду сначала в северо-восточные районы. Там температура опустится до +21°С. Однако на большей части страны всё ещё будет жарко – до +28°С. Днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. А уже в пятницу возможны заморозки до -2°С. Правда, только ночью и только по северо-востоку, но всё же…

К слову, такое понижение температуры в наших широтах не аномалия. Самым холодным этот день был в Шарковщине в 1957 (термометры показывали -1°С). А вот в далёком 1892 наши предки 29 мая изнывали от жары. Воздух тогда прогрелся до +34°С.

В народном календаре сегодня – Фёдор Житник. В этот день в меню обязательно была каша – ячневая, манная или гречневая. Считалось, что если это блюдо будет 29 мая на столе, то и урожай будет хороший. Раскаты грома в этот день также предвещали богатый урожай. А если на рябине много ягод, то следующая зима будет суровой. Но до зимы еще далеко, впереди – лето.