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ЕЭК и Латиноамериканская экономическая система заключили меморандум о взаимопонимании

29.05.2018 17:41 — Разное | Ежедневник  
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ЕЭК и Латиноамериканская экономическая система заключили меморандум о взаимопонимании

Документ подписали член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и постоянный секретарь Латиноамериканской экономической системы Хавьер Паулунич.

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, меморандум устанавливает рамочные механизмы взаимодействия двух международных организаций в Евразии и Латинской Америке. Документ предполагает обмен опытом в сфере региональной экономической интеграции, нацелен на устойчивое и инклюзивное развитие региональных интеграционных объединений, совместную разработку методологии расчета индексов интеграции, а также сотрудничество по вопросам региональной и межрегиональной торговли, развитие добросовестной конкуренции, регионального рынка трудовых ресурсов, технического регулирования и стандартизации, защиту прав потребителей.

Латиноамериканская экономическая система стала первой региональной межправительственной структурой Латинской Америки и Карибского бассейна, с которой ЕЭК подписала меморандум о взаимопонимании, направленный на системное межрегиональное сотрудничество. Латиноамериканская экономическая система - экономическое сообщество латиноамериканских стран, созданное в 1975 году. Объединяет 26 государств: Аргентину, Барбадос, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминиканскую Республику, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайку. Высший орган организации - созываемый ежегодно Латиноамериканский совет. Текущую деятельность организации ведет постоянный секретариат.

 
 
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Документ подписали член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и постоянный секретарь Латиноамериканской экономической системы Хавьер...
 
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