Девушка 17-ти лет упала с рокового дома №8 на Немиге

Тело 17-летней девушки нашли рано утром 29 мая во дворе дома №8 на Немиге.

Об этом сообщила официальный представитель СК по г. Минску Марина Дранькова. По ее словам, подробности трагедии пока неизвестны, следователи проводят проверку по факту.

Как пишет Еврорадио , здание на Немиге №8 прозвали «Домом самоубийц». Дом большой, и включает в себя официальные адреса: улица Немига 6, 8, 10, 12 и 14.

Именно с этого дома в 2011 году упал мужчина и разбился насмерть, в 2015-м упала 15-летняя девочка. Были и еще несколько случаев падения с этого дома.

Во Сан-Франциско место, где люди кончают жизнь самоубийством – мост «Золотые ворота», в Нью-Йорке – небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг».