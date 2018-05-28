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Девушка 17-ти лет упала с рокового дома №8 на Немиге
Тело 17-летней девушки нашли рано утром 29 мая во дворе дома №8 на Немиге.
Об этом сообщила официальный представитель СК по г. Минску Марина Дранькова. По ее словам, подробности трагедии пока неизвестны, следователи проводят проверку по факту.
Как пишет
Именно с этого дома в 2011 году упал мужчина и разбился насмерть, в 2015-м упала 15-летняя девочка. Были и еще несколько случаев падения с этого дома.
Во Сан-Франциско место, где люди кончают жизнь самоубийством – мост «Золотые ворота», в Нью-Йорке – небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг».
Напомним, в Бресте 27 мая
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Тело 17-летней девушки нашли рано утром 29 мая во дворе дома №8 на Немиге.
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