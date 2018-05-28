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В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»

29.05.2018 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
Евгений Гончар / АиФ

Данная экспозиция расскажет о белорусских проектах, которые реализуются при поддержке Представительства Европейского союза в Беларуси. По словам организаторов проекта, за три предыдущих года выставка побывала в 23 крупных и малых городах нашей страны, представила 71 проект и рассказала о том, как каждый из них изменил жизни людей к лучшему. Данной концепции придерживаются и в нынешнем году.

В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
На фото: глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь открыть эту выставку. Это уникальная возможность для нас рассказать про тех невероятных людей, которые сотрудничают с представительством Европейского союза. Посетители выставки могут увидеть 29 историй людей, которые нашли в себе смелость воплотить мечты в реальность», - подчеркнула глава представительства ЕС в Беларуси Андреа ВИКТОРИН.

В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
На фото: заместителя начальник управления общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Беларусь Дмитрий Ярмолюк. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Традиционно выставка разместилась в Центральном детском парке им. М. Горького. Основной темой экспозиции стала зеленая экономика, развитие сельских территорий, обучение, туризм, культура, бизнес и инклюзивные практики. По мнению заместителя начальника управления общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Беларусь Дмитрия ЯРМОЛЮКА, этот проект может заинтересовать многих неравнодушных и подтолкнуть их к тому, чтобы начать действовать.

В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
На фото: автор фотоснимков для проекта Юлия Мацкевич. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Как рассказала журналистам Юлия МАЦКЕВИЧ, автор фотоснимков для проекта, на создание фотографий в этом году ушло 2 месяца непрерывной работы. «Я почти не спала и проехала тысячи километров, путешествую по всей Беларуси. На протяжении 4 лет я принимаю активное участие в этом проекте. За это время он стал неотъемлемой частью моей жизни, которой я очень дорожу. Я вижу как этот проект мотивирует людей, что и заставляет меня двигаться дальше», - рассказала она.

В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
На фото: герой проекта «Новополоцк – от инклюзивной школы до инклюзивному городу» Даниил Совенок. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

На открытии выставки о своем проекте рассказал Даниил СОВЕНОК, ученик 9 класса СШ №8 г. Новополоцка. «В мой проект входит постройка лифта и спортивной площадки в школе, устранение барьеров и открытие кружка для детей с ограниченными возможностями, обустройство детского лагеря. Этот проект дал мне возможность беспроблемно ходить в школу, весело проводить время и общаться со своими сверстниками. Конечно, многие люди все еще относятся к инвалидности с предубеждением, но, я уверен, что общими силами можно сломать стереотипы. К этому нужно стремиться», - рассказал герой проекта «Новополоцк – от инклюзивной школы до инклюзивному городу».

В Минске открылась фотовыставка «Праекты ў асобах»
На фото: региональный социальный работник «Белорусского детского хосписа» Анастасия Борбут. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Еще одной историей с «АиФ» поделилась Анастасия БОРБУТ, региональный социальный работник «Белорусского детского хосписа». «Мой проект для меня очень многое значит. С его помощью мы помогаем семьям, которые воспитывают детей инвалидов. В основном мы оказываем им правовую помощь. Так, мы смогли помочь многим получить социальное жилье. Кроме того, нам удалось создать социальное такси в Бобруйске, где я живу, - рассказывает Анастасия. - Сам проект заканчивается в этом году, но это не конец моей деятельности. Я и дальше планирую работать в этой сфере и помогать нуждающимся».

В столице выставка пробудет до 10 июня, после чего побывает еще в 13 белорусских городах.

 
 
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29 мая в столице стартовал четвертый сезон фотовыставки «Праекты ў асобах».
 
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