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В центре Минска нашли тело молодой девушки
В одном из дворов на минской улице Немига утром 29 мая было обнаружено тело 17-летней девушки. Судя по всему, смерть наступила в результате падения с высоты.
Впрочем, точных причин случившегося в Следственном комитете пока не называют. По факту происшествия проводится проверка.
Дом на Немиге уже не впервые притягивает к себе внимание из-за происходящих возле него трагедий. За последние десять лет здесь произошло как минимум четыре самоубийства.
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В одном из дворов на минской улице Немига утром 29 мая было обнаружено тело 17-летней девушки. Судя по всему, смерть наступила в результате падения с высоты.
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