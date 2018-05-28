В центре Минска нашли тело молодой девушки

В одном из дворов на минской улице Немига утром 29 мая было обнаружено тело 17-летней девушки. Судя по всему, смерть наступила в результате падения с высоты.

Впрочем, точных причин случившегося в Следственном комитете пока не называют. По факту происшествия проводится проверка.

Дом на Немиге уже не впервые притягивает к себе внимание из-за происходящих возле него трагедий. За последние десять лет здесь произошло как минимум четыре самоубийства.