В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стрельба в Льеже расследуется по статье о терроризме «Прокуратура начала расследование этого дела как теракта», — сказал он. В результате перестрелки в центре Льежа три человека (двое полицейских и...

— сказал он.В результате перестрелки в центре Льежа три человека (двое полицейских и пассажир проезжавшего мимо авто) погибли, еще двое ранены. Злоумышленник, который, по словам одного из очевидцев, выкрикивал «Аллах Акбар», уничтожен.Уровень антитеррористической готовности в Бельгии — на второй отметке по четырехбалльной шкале.