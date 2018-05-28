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Стрельба в Льеже расследуется по статье о терроризме
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
«Прокуратура начала расследование этого дела как теракта», — сказал он.
В результате перестрелки в центре Льежа три человека (двое полицейских и пассажир проезжавшего мимо авто) погибли, еще двое ранены. Злоумышленник, который, по словам одного из очевидцев, выкрикивал «Аллах Акбар», уничтожен.
Уровень антитеррористической готовности в Бельгии — на второй отметке по четырехбалльной шкале.
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«Прокуратура начала расследование этого дела как теракта», — сказал он. В результате перестрелки в центре Льежа три человека (двое полицейских и...
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