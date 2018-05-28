В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Часть земель столицы передадут Минскому району для развития табачного производства Участок площадью 1,48 гектара, который находится в Шабанах, предлагают включить в состав Минского района. Впоследствии на этой земле планируют реализовать...

Участок площадью 1,48 гектара, который находится в Шабанах, предлагают включить в состав Минского района. Впоследствии на этой земле планируют реализовать инвестиционный проект по развитию табачной отрасли.— сообщилПроект решения подготовлен в соответствии со статьей 15 Закона от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» по поручению Совета Министров. Документ рассмотрели в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии. Участок земли, о котором идет речь, находится рядом с действующим производством табачной компании — она и будет реализовывать инвестиционный проект. Более 70% производимой здесь продукции экспортируется. Планирующийся объем инвестиций — порядка 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.