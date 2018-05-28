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Часть земель столицы передадут Минскому району для развития табачного производства
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Участок площадью 1,48 гектара, который находится в Шабанах, предлагают включить в состав Минского района. Впоследствии на этой земле планируют реализовать инвестиционный проект по развитию табачной отрасли. «Это промышленная зона, жилые здания на указанной территории отсутствуют», — сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович.
Проект решения подготовлен в соответствии со статьей 15 Закона от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» по поручению Совета Министров. Документ рассмотрели в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии. Участок земли, о котором идет речь, находится рядом с действующим производством табачной компании — она и будет реализовывать инвестиционный проект. Более 70% производимой здесь продукции экспортируется. Планирующийся объем инвестиций — порядка 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.
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Участок площадью 1,48 гектара, который находится в Шабанах, предлагают включить в состав Минского района. Впоследствии на этой земле планируют реализовать...
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