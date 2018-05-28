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В центре Минска обнаружили тело 17-летней девушки
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
По ее словам, погибшей — 17 лет. Центральным (Минска) райотделом СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетней.
«Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено у дома на улице Немига. Выясняются обстоятельства произошедшего», — добавила Марина Дранькова. При этом в СК пока не комментируют версии произошедшего.
Тело девушки нашли во дворе дома по адресу Немига, 8. В этом здании располагается Торговый дом «На Немиге».
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