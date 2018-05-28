В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Минска обнаружили тело 17-летней девушки ...

По ее словам, погибшей — 17 лет. Центральным (Минска) райотделом СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетней., — добавилаПри этом в СК пока не комментируют версии произошедшего.Тело девушки нашли во дворе дома по адресу Немига, 8. В этом здании располагается Торговый дом «На Немиге».