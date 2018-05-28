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Семашко: Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ

29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По словам Владимира Семашко, на минувшей неделе он отправил приветственное письмо заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку, в котором было предложено определиться на предмет продолжения переговоров по цене на газ. «Сейчас мы должны войти в новый этап переговоров, для того чтобы определить формулу ценообразования при создании единого евразийского рынка электроэнергии и единого рынка нефти и газа», — сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что 13 апреля прошлого года Беларусь и Россия подписали пакет документов, среди которых были и три межправительственных соглашения. «Они по большей части отработаны. Вопрос по газу мы решили в прошлом году наполовину. Оговорили формулу ценообразования, установили фиксированные цены на 2018—2019 годы. В этом году цена составляет $ 129 за 1 тысячу кубических метров газа, в следующем году будет $ 127 за 1 тысячу кубических метров, несмотря на то, что прослеживается тенденция повышения цен на нефть, а значит и на газ. Касательно нефтяных дел все отрегулировали. Убежден, что модернизированные НПЗ будут в полном объеме обеспечены нефтью», — цитирует информационное агентство заместителя Премьер-министра.

Сегодня он принял участие в открытии в Минске Белорусского промышленного форума, который продлится до 1 июня. 
 
Теги: Минск
 
 
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По словам Владимира Семашко, на минувшей неделе он отправил приветственное письмо заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку, в...
 
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