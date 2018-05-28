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Макей: Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
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По словам министра иностранных дел Беларуси, этому вопросу было уделено существенное внимание во время сегодняшних переговоров. Стороны поступательно идут к тому, чтобы решить проблемные вопросы, существующие в этом плане.
Отметим также, что сегодня Беларусь и Россия
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Фото: БЕЛТА По словам министра иностранных дел Беларуси, этому вопросу было уделено существенное внимание во время сегодняшних переговоров. Стороны...
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