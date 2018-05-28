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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз Фото: БЕЛТА По словам министра иностранных дел Беларуси, этому вопросу было уделено существенное внимание во время сегодняшних переговоров. Стороны...

По словам министра иностранных дел Беларуси, этому вопросу было уделено существенное внимание во время сегодняшних переговоров. Стороны поступательно идут к тому, чтобы решить проблемные вопросы, существующие в этом плане.Отметим также, что сегодня Беларусь и Россиядля иностранцев на время чемпионата мира по футболу-2018 и Европейских игр-2019.