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28 мая в художественной галерее «Университет культуры» награждали лучших учащихся детских школ искусств
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Среди вручающих – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Белорусской академии музыки Екатерина Дулова, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут, заместитель председателя Белорусского союза художников Глеб Отчик.
Пока идет церемония награждения, я с изумлением разглядываю развешанные по стенам картины. Смотришь, и не верится, что их создали дети. Сложные, хитроумные композиции. Продуманный колорит. Тонкость прорисовки. Никакой наивности. Зачастую совсем не детская философия. Вот городские пейзажи – явно витебская школа. А вот гравюры – явно Брест. А рядом незнакомые, новые художественные школы – ляховичская, гомельская, слуцкая, молодечненская… Недаром же слово «школа» означает не только учебное заведение, но и направление в искусстве.
Этот уникальный проект – детище директора Национального исторического музея Павла Сапотько. Еще в свою бытность директором художественной галереи «Университет культуры», он задумался о том, где могут выставляться ученики школ искусств.
«Далеко не каждый районный центр имеет свою картинную галерею, – поясняет Павел Михайлович. – А историко-краеведческие музеи такого интереса не проявляют. Посещая художественные школы в регионах, общаясь с педагогами, родителями и учениками, я осознал всю мощь и харизматичность творческого потенциала наших детей, и решил, что нужно провести такую выставку у нас в галерее».
Сказано – сделано. Совместно с тогдашним ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств, а ныне министром культуры Юрием Бондарем подали заявку на грант специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи и мгновенно получили необходимые средства.
«Если бы не получили этот грант, мы бы все равно эту выставку сделали своими силами или может быть, привлекли бы спонсоров, - признается Сапотько. – В крайнем случае, обошлись бы без издания каталога. К счастью, все получилось. Мы издали прекрасный каталог, который поступит в Национальную книжную палату, в главные библиотеки страны».
Интересуюсь, каким образом отбирали работы на выставку.
«Мы сначала думали устроить конкурс, - улыбается Павел Михайлович, - но потом от этой идеи отошли, потому что выставка достижений в любом всегда предполагает конкурсный отбор. Это своего рода механизм стимулирования! Наша экспертная комиссия просмотрела более 1000 работ и отобрала примерно 300. Заседания экспертной комиссии проходили предельно честно. В названии каждой работы был только порядковый номер участника и возраст. Есть работы, в которых чувствуется рука педагога, и наши эксперты сразу это определяли. А вообще, критериев было много. Здесь и уровень мастерства, и качество исполнения, но главное – идейно-тематическое содержание, тот смысл, который художник вкладывает в свое произведение. Потому что, на мой взгляд, каждая представленная здесь работа – это полноценное произведение искусства».
Интересуюсь, всех ли будут награждать. Оказалось – всех. Проигравших на выставке не оказалось. Главная награда – возможность заявить о себе, сделать шаг в профессию. Ведь большинство этих девочек и мальчиков уже твердо знают, что станут художниками.
«Поздравляю наших детей! - заявила в своей приветственной речи Екатерина Дулова. – В вашей жизни наступил большой праздник. Надеюсь, что сегодняшняя награда определит вашу судьбу. Вы наше будущее!»
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28 мая в художественной галерее «Университет культуры» награждали лучших учащихся детских школ искусств
Среди вручающих – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор...
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