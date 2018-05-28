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В ОАО «Молочный мир» слили в канализацию 19 тысяч тонн творожной сыворотки на 90 тысяч рублей

29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Сотрудники КГК провели анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности одной из сельхозорганизаций Гродненщины и «Молочного мира».

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При сопоставлении данных выяснилось, что поставка товара в СПК не подтверждалась затратами на эксплуатацию транспорта ОАО. Оперативники финансовой милиции установили, что с января 2015 года по май 2017-го было списано, но до СПК не доехало более 19 тысяч тонн творожной сыворотки.

Работники цеха цельномолочной продукции «Молочного мира» признались, что нереализованную сыворотку они по указанию руководства цеха сливали ночью в канализацию, а чтобы списать ее с учета, оформляли бестоварные накладные в адрес СПК.

Таким образом ОАО был нанесен ущерб на сумму более 90 тысяч рублей — именно столько стоит слитая в канализацию продукция.

При этом в КГК отметили, что молокоперерабатывающие предприятия соседних регионов работали с неполной загрузкой и имели возможность переработать эту сыворотку.

В отношении руководителей цеха цельномолочной продукции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК Республики Беларусь (превышение власти или служебных полномочий).

 
 
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Сотрудники КГК провели анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности одной из сельхозорганизаций Гродненщины и «Молочного мира». ...
 
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