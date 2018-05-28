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Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и II Европейских игр
29.05.2018 18:08 — Разное | Беларусь Сегодня
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Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и II Европейских игр
На торжественной церемонии в МИД подписи под соглашением поставили министры иностранных дел двух стран. Напомним, что ранее иностранные футбольные...
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