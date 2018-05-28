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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко обсудил с канцлером Австрии Курцем развитие сотрудничества и продолжение контактов БЕЛТА. Федеральный канцлер Австрии проинформировал Александра Лукашенко об изменениях на политическом поле Австрии. А Президент в свою очередь лично поздравил...

Федеральный канцлер Австрии проинформировал Александра Лукашенко об изменениях на политическом поле Австрии. А Президент в свою очередь лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.Также были обсуждены наработанные между Беларусью и Австрией контакты в различных сферах, которые никак нельзя потерять. Себастьян Курц пригласил Президента приехать в Австрию. Александр Лукашенко принял приглашение и в свою очередь также пригласил Федерального канцлера побывать в нашей стране в сопровождении представителей деловых кругов.Особое внимание во время беседы Александр Лукашенко и Себастьян Курц уделили обсуждению крупного международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», который состоялся в белорусской столице на минувшей неделе. Федеральный канцлер Австрии подчеркнул положительные итоги этой конференции, организованной экспертной инициативой «Минский диалог». Кроме того, была обсуждена запланированная к проведению осенью нынешнего года в Беларуси встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении данного мероприятия.При обсуждении двустороннего сотрудничества Президент отметил позитивную динамику в развитии отношений между Беларусью и Австрией и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества.Александр Лукашенко и Себастьян Курц обсудили взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Австрия прочно входит в число ведущих инвестиционных партнеров нашей страны. В частности, в разговоре была затронута тема функционирования белорусского сектора телекоммуникаций — работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG.