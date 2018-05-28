"Мама сказала, что я неадекватный". Российские фанаты - о поездке в Украину

В последний майский уикэнд в Киеве прошел финал Лиги чемпионов . Среди болельщиков «Реала» и «Ливерпуля» были представители самых разных стран: от Австралии и Новой Зеландии до России и Бразилии. Несмотря на географическую близость, некоторые российские фаны планировали поездку тщательнее южноамериканцев и задавались вопросом: а пустят ли их в Украину и безопасно ли посещать Киев с паспортом гражданина РФ. SPORT.TUT.BY поговорил с москвичами, которые не побоялись приехать в украинскую столицу, о дополнительных вопросах на границе и реакции киевлян на фразу «Я из России».





«Надо оставаться адекватным и помнить: это все политика и пропаганда»

Рубен Петросян — один из руководителей официального клуба болельщиков «Реал Мадрида» в России Fondo Ruso. Он решил ехать в Киев, как только команда Зидана гарантировала себе место в финале.

— Всего из российского фан-клуба набралось 40 заявок на билеты. Мы отправили запрос в офис «Реала» и начали продумывать логистику, — рассказывает Рубен. — Кто-то решил добираться на машине, кто-то — поездом, автобусом или самолетом. Например, я летел на самолете с пересадкой в Минске. Каждый человек отталкивался от количества дней, которые мог выделить на поездку, и своего бюджета. Некоторые билеты стоили так дорого, что дешевле было добраться в Мадрид, чем в Киев.



Рубен Петросян

Болельщик «Реал Мадрида» отмечает, что российские фанаты скрупулезно собирали все документы, которые могли понадобиться на границе.

— Нас предупреждали, что возможны проблемы с въездом, дополнительные вопросы. Я подготовил гостевое приглашение от гражданина Украины, письмо из Мадрида, подтверждающее покупку билета на матч, и еще несколько бумажек. А в итоге на паспортном контроле милая девушка задала всего два вопроса: цель визита и кто изображен на моей футболке. Я ответил: «Зидан — тренер команды». Она улыбнулась, и на этом разговор закончился. Так же спокойно все прошло и у других наших ребят из Москвы, — рассказывает Рубен.

Лично у него не было никаких предрассудков насчет поездки в Украину и особом отношении к россиянам.

— Конечно, среди русских встречаются разные мнения. Но надо оставаться адекватным и помнить: это все политика и пропаганда. Если человек настроен на плохое, он это и увидит. Я понимал, что добровольно иду на определенный риск, — не скрывает Рубен. — Поговорил со знакомыми, которые часто ездят в Украину, получил полезные советы. За день до вылета набрал диджею из Москвы, который выступал в Киеве. Все сказали: главное — собрать необходимые документы и купить обратные билеты. В целом, отзывы были позитивными, как я и предполагал.

За три дня в Киеве Рубен Петросян ни разу не столкнулся с неприязнью или негативным отношением. Хотя и не замалчивал, что приехал из России.



Фото из личного архива Рубена Петросяна

— В день матча я целый день ходил по Киеву с большим баннером Fondo Ruso. Все спокойно реагировали, а испанские фанаты еще и очень тепло приветствовали. Если бы кому-то из прохожих что-то не понравилось в моем поведении, думаю, я бы услышал, — говорит болельщик из Москвы.

Для Рубена матч в Киеве стал уже третьим лигочемпионским финалом, на котором он побывал.

— В 2014-м был Лиссабоне, а в 2016-м — в Милане. По организации португальский финал оказался самым крутым. Только хотел что-то спросить — и тут же замечал указатели и стрелочки, которые отвечали на твои вопросы. А вот в Милане все было продумано просто ужасно. В день матча закрыли фан-зоны. По слухам, из-за ложного вызова о возможной террористической атаке. У некоторых наших ребят не было билетов на игру, и им пришлось смотреть финал на маленьком айфоне в отеле. Стадион «Сан-Сиро» тогда вообще оградили: чтобы попасть на сектор, надо было 40 минут идти пешком до нужной точки.





Рубен отмечает, что Киев хорошо справился с проведением главного матча Лиги чемпионов.

— Когда шли на футбол, полиция грамотно расположилась в городе и развела по разным коридорам болельщиков «Реала» и «Ливерпуля» во избежание стычек. Единственное, фан-зона УЕФА на Крещатике, по моему скромному мнению, была слишком маленькой для такого количества народа. Поэтому там быстро собирались очереди. Когда футбол закончился и эмоции поутихли, посмотрел на Киев: «Вроде бы немногое отличается, но все равно чувствуется — ты не дома».

После финального матча на «Олимпийском» компания фанатов «Реала» из Fondo Ruso праздновала победу в том же киевском баре, где с противоположными эмоциями собрались болельщики «Ливерпуля».

— Так совпало случайно. Мы заранее забронировали стол и понятия не имели, что англичане придут в это же заведение. Я спустился в туалет и столкнулся с пятью британцами, — рассказывает россиянин. — В голове сразу всплыла картинка из английских футбольных фильмов и вопрос: «Рубен, ты уверен, что хочешь здесь остаться?». Но даже в этой ситуации все закончилось позитивно. А один из ливерпульских болельщиков позже подошел к нашей компании из 20 человек и пошутил: «Давайте я вас вместе сфотографирую, а вы вернете нам Кубок Лиги чемпионов». Я ответил: «Кубок вернуть не можем, но ты все равно сфотографируй».





Для Рубена Петросяна поездка на финал в Киев стала первым в жизни визитом в Украину. Говорит, раньше не было особого повода.

— Может, еще и вернусь. Здесь вкусная еда, красивые девушки, а еще я, вообще не пьющий человек, выпил хреновухи за победу, — улыбается россиянин. — Показался ли Киев по сравнению с Москвой дешевым городом? Не особо заметил — я не из тех снобов, которые все высчитывают до копейки и собирают чеки. Знаю только, что цены на жилье в дни финала были очень высокими и это многих отпугнуло. Но простые жители Киева предлагали болельщикам разместиться у них дома бесплатно, если те могли предъявить билет на футбол. По-моему, это хороший жест. Мне повезло: останавливался у фаната «Реала» из Москвы, у которого была квартира в Киеве. В общем, есть добрые люди, а особенно — добрые мадридисты.

«Не бегайте по Майдану с флагом России — и тогда все будет в порядке»

Парни из официального клуба московских болельщиков «Ливерпуля» Official Liverpool FC Supporters Club Moscow приехали в Киев автобусом. На дорогу в одну сторону затратили 18 часов.



На первом плане — Дмитрий Игловиков

— Украинскую границу прошли довольно быстро. Мы рассказали, что едем на футбол. Показали гостевое приглашение и обратные билеты. Потом пограничники попросили граждан России выйти из автобуса для сдачи отпечатков пальцев, — описывает процедуру москвич Дмитрий Игловиков.

Компания фанов английского клуба изначально не собиралась смотреть футбол на стадионе — по плану была фан-зона. Поэтому из бумаг, подтверждающих цель поездки, у ребят были подготовлены не билеты на игру, а карты официальных болельщиков «Ливерпуля».

— Этого оказалось достаточно. Правда, девчонкам задали дополнительный вопрос: «Кто левый вингер „Ливерпуля“?», — смеются парни. — Украинский пограничник оказался болельщиком нашего клуба и с хорошим чувством юмора.





Фанаты англичан рассказывают, что от визита в Украину их отговаривали только родители.

— У многих из них мозги промыты федеральными каналами, — говорит Иван Чепрасов. — Мама сказала, что я вообще неадекватный. После 2013 года у представителей старшего поколения сильно изменилось мнение об Украине, хотя они за это время ни разу тут не были и ничего своими глазами не видели.

На вопрос, какой информации доверяют сами ребята, москвичи отвечают:

— Честно говоря, мы знаем, какие в России СМИ, поэтому и не смотрим телевизор. В нашем окружении нет людей, которые думают: «Ууу, в Украине страшно!». Когда с кем-то знакомились в Киеве, спокойно говорили, что мы из России. Люди реагировали адекватно — конечно, не начинали безудержно радоваться, но точно не было негатива, — говорит москвич Денис Медведев.



Денис Медведев — слева, Иван Чепрасов — по центру

— У нас много друзей в Украине, — добавляет Иван Чепрасов. — Они посоветовали: «Не бегайте по Майдану с флагом России, и тогда все будет в порядке». Мы ни разу не почувствовали неприязни со стороны украинского народа. Все гостеприимные люди. Если нужно — без проблем объясняли дорогу.

Москвичи рассказывают, что решение ехать в Киев приняли за один день.

— Самым сложным оказалось забронировать жилье — цены были запредельными. Надо было мониторить сайты и, как только видел адекватную цену, сразу бронировать. Так получилось, что многие варианты на Booking.com забронировали болельщики команд, которые боролись за выход в финал. То есть бронь оформляли не только фаны «Ливерпуля» и «Реала», но и «Ромы» с «Ювентусом», — поясняют россияне. — Надо было ждать, пока итальянские болельщики отменят свои запросы. Хотя некоторые из них все равно приехали в Украину. Возможно, заранее оплатили билеты или гостиницу без возможности отмены.

Фанатам «Ливерпуля» из Москвы удалось арендовать двухкомнатную квартиру за 250 долларов в сутки.





— На чемпионате мира в России с ценами будет примерно такая же картина . Единственное отличие — здесь бум пришелся всего на одни выходные, а у нас продлится целый месяц, — улыбаются парни.

Болельщик мерсисайдцев Денис Медведев посетил Украину впервые. Говорит, настраивался увидеть примерно такие же реалии, как и в России.

— По сути, мы все один народ. Например, в Минске мне понравилось даже больше, чем в Европе. В Беларуси все привычно — ваш менталитет очень похож на русский. В Минске чувствовал себя как дома. В Киеве похожие ощущения, правда, на футбол приехало много иностранцев, поэтому атмосфера чуть-чуть отличается, — говорит Денис.

— В дни финала в Киеве действительно было здорово: люди пели песни, пили пиво и наслаждались отдыхом. Друзья из Англии тоже довольны всем, кроме результата матча, — отмечает Дмитрий Игловиков. — У нашей компании появилось желание побольше покататься за клуб и посмотреть Украину. Только в следующий раз надо приезжать на несколько дней, чтобы посетить достопримечательности, прокатиться по Днепру и сгонять, например, во Львов. Говорят, очень красивый город.