На «Джазовых вечерах» в Минске выступят музыканты из восьми стран мира

С 23 июня по 7 июля в центре Минска на сцене у Ратуши по субботам будут проходить «Джазовые вечера». И наконец организаторы фестиваля объявили программу: выступать в этом году будут музыканты из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии. Играть будут от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. Концерты будут проходить с 20:30 до 23:00, вход свободный.

Кто будет играть

В числе хэдлайнеров этого года такие признанные джазовые звезды, как солист Mingus Big Band Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), виртуозная пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). Также в «Джазовых вечерах» примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective, лидер которого выступал на многих известных фестивалях Европы, Азии и Северной Америки.

Среди беларуских музыкантов выступят уже известные Premier Orchestra, «Квартет Павла Орлова», Lu Krukovskaya Project, «Джаз-трио Евгении Летун», а также виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Каждый вечер фестиваля в этом году будет тематическим, а все вечера объединит джазовая пьеса, известная каждому любителю этого жанра. Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство «4А-Ивент». Генеральный партнер фестиваля – ОАО «Банк БелВЭБ».

23 июня – «Латиноамериканский джаз»

Жоандер Сантос – вокал, гитара (Бразилия), Алекс Сипягин – труба (США), Алексей Losh Малахов (Германия), Владимир Михнович – саксофон (Беларусь), Дмитрий Бударин – тромбон (Россия – Беларусь) в сопровождении Premier Orchestra, а также Minimal Groove Band (Беларусь).

30 июня – «Традиции и современность»

Claus Reichstaller Quartett (Германия), Jonah Levine Collective (США), Квартет Павла Орлова (Беларусь-Россия).

7 июля – «В джазе только девушки»

Camelia Ben Naceur Trio (Франция-Куба), Сиван Арбель – вокал (Израиль), Lu Krukovskaya Project (Беларусь), Джаз-трио Евгении Летун (Беларусь).

Фото: Инна Ольшевская