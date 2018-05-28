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Искусство и смартфон. Искусствовед организовала «музейный» интенсив для подростков

29.05.2018 17:18 — Разное | KYKY  
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«Детские творческие мастерские» решили научить подростков пользоваться своим смартфоном. Не просто втыкать в сетки и делать бессмысленные селфи, а пользоваться с толком. Под руководством искусствоведа Софии Садовской и фотографа Егора Войнова со 2 по 8 июня ребята возраста 13+ смогут изучить произведения мирового и современного искусства и прокачать скилл мобильной фотографии.

История искусства станет теоретической опорой для визуальных экспериментов и исследований с мобильником. Часто смартфон в руках ребенка кажется злом или демоном, занимающим все свободное пространство и время, но это только одна сторона медали. В современных гаджетах скрыты потрясающие инструменты познания: гугл и камера. Так что с помощью курса дети смогут разглядеть в смартфоне его светлые стороны. 

«Я убеждена, что нет никакого «надо» в отношении культуры, невозможно заставить любить культуру, искусство, чтение, да что угодно из списка «навыки и знания образованного человека» не может быть привито насильно. Поэтому тут мы идем от естественного интереса подростков реализовываться в соцсетях, где визуал решает. Когда человеку понятно, зачем мы идем в музей (не потому, что школа отправила или «интеллигентный человек должен отличать Леонардо от Микеланджело Бируля от Рущица»). А идем за очень осязаемым знанием: например, как создать хороший портрет и тогда мы обращаем внимание на то как художники выбирают позу, фон, как работает цвет и так далее. Через внимание к искусству создаем путь к пониманию как читать картину и как создавать свои смыслы через визуальные коды. Внимание к искусству развивает визуальную осознанность - чем рекламная картинка отличается от художественного произведения, как соотносится красота, глубина, смысл».

Какие цели лагеря 

Организаторы хотят погрузить участников в искусство, научить критически мыслить и привить визуальную грамотность и осознанность, дать практические навыки пользования телефоном как инструментом. А у ребенка появится возможность прокачать свой Instagram. Притом это будут далеко не банальные фотографии. 

Что входит в программу

В лагере будет организовано семь занятий по пять часов (теория + практика), во время которых дети:

- Узнают, как можно «почувствовать» цвет и «увидеть» музыку на картине.

- Обучаться 'читать' картины и говорить о них (овладеют необходимой лексикой).

- Узнают, которыми вообще категориями «думает» художник, попытаются делать это так же.

- Проведут временные параллели: разберутся, что общего у портретов Екатерины II с аватарками в соцсетях, в натюрмортах малых голландцев с food-фотографией в Instagram, марин Айвазовского с современной Travel-фотографией.

- Получат практические знания в различных жанрах: портрет, натюрморт, городской пейзаж, жанровая фотография.

- Обучаться делать фото со смыслом на свой телефон.

- Поработают с изображениями и абстракциями.

- Организуют и проведут собственную экскурсию по картинам, на которые особенно «запали».

- Создадут собственную мини-выставку (получат кураторские навыки и сами организуют экспозицию), на которую могут пригласить своих друзей.

День занятий проходит по следующему плану: теория - обед - практика - перекус - разбор пройденного материала.

Куда сходят во время курса

Два раза дети побывают в Национальном художественном музее, два раза – в Галерее «Арт-Беларусь» (Коллекция «Парижской школы» Белгазпромбанка), на практическом занятии по жанровой съемке на Комаровском рынке.

Кто ведет 

София Садовская – искусствовед, автор курсов об искусстве для детей в «Детских творческих мастерских» галереи «В» и Национальном художественном музее.

Егор Войнов – фотограф и преподаватель фотографии, автор нескольких курсов.

Где, когда, сколько стоит

Занятия будут проходить ежедневно со 2 по 7 июня с 10:00 до 16:00. 
Стоимость курса из 6 занятий (включены входные билеты в музеи):
460 BYN (с включенным обедом);
400 BYN (без обеда).
Количество участников в группе ограничено до 12 человек.

Для участия в курсе необходима предварительная регистрация по телефону +375 (33) 3035960 или онлайн.

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«Детские творческие мастерские» решили научить подростков пользоваться своим смартфоном. Не просто втыкать в сетки и делать бессмысленные селфи, а пользоваться с...
 
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