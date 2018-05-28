|
Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии
Большая политика и двусторонняя экономика. Телефонный разговор между Президентом Беларуси и Федеральным канцлером Австрии состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны.
Александра Лукашенко проинформировали об изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. В свою очередь, наш Президент лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.
Также стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. Более того, Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Президент Беларуси приглашение принял и пригласил австрийского политика приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.
Не обошли вниманием стороны и прошедший в белорусской столице международный форум «Минский диалог». Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги конференции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая политика и двусторонняя экономика. Телефонный разговор между Президентом Беларуси и Федеральным канцлером Австрии состоялся 29 мая по инициативе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)