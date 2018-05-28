Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии

Большая политика и двусторонняя экономика. Телефонный разговор между Президентом Беларуси и Федеральным канцлером Австрии состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны.

Александра Лукашенко проинформировали об изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. В свою очередь, наш Президент лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.

Также стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. Более того, Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Президент Беларуси приглашение принял и пригласил австрийского политика приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.

Не обошли вниманием стороны и прошедший в белорусской столице международный форум «Минский диалог». Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги конференции.