Баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом паркетной фабрики «Косвик»

Звезда белорусского спорта Анастасия Веремеенко стала лицом бренда «Косвик» – это первый подобный контракт в нашем баскетболе.

«Косвик» производит спортивные паркетные полы высокого класса. Продукция этого бренда набирает популярность по всему миру. В компании рассчитывают на экспертное мнение Анастасии Веремеенко, ведь у неё огромный опыт выступления на различных баскетбольных площадках. «Косвик» оснащает спортивными полами и белорусские арены. Одна из них (площадью почти 1500 квадратных метров) скоро откроется в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.

По мнению Веремеенко, именно таким как «Косвик» должно быть идеальное игровое покрытие. В подарок от нового партнёра Анастасия получила свою баскетбольную площадку, правда уменьшенную в десятки раз. Продвигать бренд «Косвик» лучшая баскетболистка страны продолжит в Турции, где в составе «Фенербахче» проведёт следующий сезон.