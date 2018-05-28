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Баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом паркетной фабрики «Косвик»

29.05.2018 18:46 — Разное | ОНТ  
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Звезда белорусского спорта Анастасия Веремеенко стала лицом бренда «Косвик» – это первый подобный контракт в нашем баскетболе.

«Косвик» производит спортивные паркетные полы высокого класса. Продукция этого бренда набирает популярность по всему миру. В компании рассчитывают на экспертное мнение Анастасии Веремеенко, ведь у неё огромный опыт выступления на различных баскетбольных площадках. «Косвик» оснащает спортивными полами и белорусские арены. Одна из них (площадью почти 1500 квадратных метров) скоро откроется в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. 

По мнению Веремеенко, именно таким как «Косвик» должно быть идеальное игровое покрытие. В подарок от нового партнёра Анастасия получила свою баскетбольную площадку, правда уменьшенную в десятки раз. Продвигать бренд «Косвик» лучшая баскетболистка страны продолжит в Турции, где в составе «Фенербахче» проведёт следующий сезон. 

 
 
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​Звезда белорусского спорта Анастасия Веремеенко стала лицом бренда «Косвик» – это первый подобный контракт в нашем баскетболе.
 
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