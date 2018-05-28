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Границы Минска изменят ради табачного производства

29.05.2018 18:38 — Разное | БДГ  
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Участок промзоны Шабаны площадью 48 гектаров могут включить в территорию Минской области и Минского района для строительства объекта табачной отрасли.

Об этом шла речь 29 мая на очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.

Для реализации нового проекта, в который будет инвестировано около 100 миллионов рублей, планируется изменить границы Минска и Заводского района.

«Это промышленная зона, жилых зданий на указанной территории нет», — отметил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Проект рассмотрит на заседании постоянная комиссия по градостроительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии.

Участок находится рядом с действующим производством табачной компании, которая экспортирует свыше 70% своей продукции. Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 млн рублей, будет создано около 200 рабочих мест.

По информации tut.by, проект реализует компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину.

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

 
Теги: Минск
 
 
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Участок промзоны Шабаны площадью 48 гектаров могут включить в территорию Минской области и Минского района для строительства объекта табачной отрасли.
 
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