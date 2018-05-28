Границы Минска изменят ради табачного производства

Участок промзоны Шабаны площадью 48 гектаров могут включить в территорию Минской области и Минского района для строительства объекта табачной отрасли.

Об этом шла речь 29 мая на очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.

Для реализации нового проекта, в который будет инвестировано около 100 миллионов рублей, планируется изменить границы Минска и Заводского района.

«Это промышленная зона, жилых зданий на указанной территории нет», — отметил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Проект рассмотрит на заседании постоянная комиссия по градостроительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии.

Участок находится рядом с действующим производством табачной компании, которая экспортирует свыше 70% своей продукции. Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 млн рублей, будет создано около 200 рабочих мест.

По информации tut.by , проект реализует компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину.

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем.