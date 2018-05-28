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Очевидцы перестрелки в Бельгии: нападавший кричал «Аллах акбар»
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Наш корреспондент Руслан Поддубский пообщался с очевидцами стрельбы в бельгийском Льеже. Они утверждают, что киллер выкрикивал фразу «Аллах акбар».
Напомним, власти уже квалифицировали происшествие как террористический акт.
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Наш корреспондент Руслан Поддубский пообщался с очевидцами стрельбы в бельгийском Льеже. Они утверждают, что киллер выкрикивал фразу «Аллах акбар».
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