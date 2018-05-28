Оставленный без присмотра велосипед - легкая добыча для преступника

Велосипеды набирают свою популярность среди населения и являются признаком здорового образа жизни. С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество часто становится объектом преступных посягательств.

Согласно статистике совершения хищений велосипедов на территории Слуцкого района за истекший период 2018 года в Слуцком РОВД уже зарегистрировано 7 фактов хищений. Отмечается, что значительное количество велосипедов похищается путем свободного доступа. Следовательно, данных хищений могло бы и не быть, если бы не легкомысленное отношение граждан к своему имуществу. Именно игнорирование гражданами мер, направленных на сохранность своего имущества, оставление велосипедов без присмотра, как в общественных местах, так и в местах общего пользования приводит к кражам.

В целях недопущения краж велосипедов отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует:

Не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.

Справочно: загромождение лестничных площадок велосипедами и иным имуществом предусматривает административную ответственность по ч.1 ст.21.16 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Справочно: загромождение лестничных площадок велосипедами и иным имуществом предусматривает административную ответственность по ч.1 ст.21.16 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. Всегда пристегивать велосипед на замок, даже если отлучился на непродолжительное время.

Проинформировать несовершеннолетних членов семьи, пользующихся велосипедами о том, что не стоит передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем.

Не просить присмотреть за оставленным велосипедом посторонних лиц.

При наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора.

Не приобретать велосипеды у незнакомых лиц при отсутствии документов.

Сохранять документы о покупке велосипеда.

Сфотографировать велосипед для установления в случае необходимости его принадлежности.

Помните! Ваша осмотрительность – это защита от злоумышленника и реальная помощь милиции.

Начальник КМ Слуцкого РОВД

подполковник милиции А.А.Шаровар