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Оставленный без присмотра велосипед - легкая добыча для преступника
29.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Велосипеды набирают свою популярность среди населения и являются признаком здорового образа жизни. С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество часто становится объектом преступных посягательств.
Согласно статистике совершения хищений велосипедов на территории Слуцкого района за истекший период 2018 года в Слуцком РОВД уже зарегистрировано 7 фактов хищений. Отмечается, что значительное количество велосипедов похищается путем свободного доступа. Следовательно, данных хищений могло бы и не быть, если бы не легкомысленное отношение граждан к своему имуществу. Именно игнорирование гражданами мер, направленных на сохранность своего имущества, оставление велосипедов без присмотра, как в общественных местах, так и в местах общего пользования приводит к кражам.
В целях недопущения краж велосипедов отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует:
Помните! Ваша осмотрительность – это защита от злоумышленника и реальная помощь милиции.
Начальник КМ Слуцкого РОВД
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С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество...
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