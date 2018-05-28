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Отчетный концерт вокальной группы «Solo» состоялся в Бресте

29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 мая 2018 года в зрительном зале центра молодежного творчества состоялся 3-й отчетный концерт вокальной группы «Solo» (руководитель Алеся Соловьёва).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55944.php

Отчетный концерт вокальной группы «Solo» состоялся в Бресте

Отчетный концерт – отличный способ для ребят поделиться с друзьями тем, чему они научились за прошедший год: сольное пение, пение в ансамбле. Каждый воспитанник вокальной группы проделал большую работу над собой. Итоги этой работы участники концерта продемонстрировали перед своими родителями и гостями.

Многие исполнители занимаются вокалом уже не один год, имеют большой сценический опыт, являются постоянными участниками фестивалей и концертных программ, как в центре молодежного творчества, так и городе и за его пределами, а для некоторых участников этот концерт стал дебютом. Однако, зрители с большой любовью отнеслись ко всем выступающим и поддержали аплодисментами всех выступающих.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55944.php

Отчетный концерт вокальной группы «Solo» состоялся в Бресте

Хочется отметить, что концерт состоял из тематических блоков: «Звездные мгновенья 2017-2018», «Приятно познакомиться, или новый состав вокальной группы», ««Наши ретро проекты», «Еще раз про любовь…».

Гости с радостью подпевали известные всем шлягеры: «Не отрекаются любя», «Сядь в любой поезд», «Ее глаза», «Замок из дождя», «Для мня нет тебя прекрасней»….

 
Теги: знакомства
 
 
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27 мая 2018 года в зрительном зале центра молодежного творчества состоялся 3-й отчетный концерт вокальной группы «Solo» (руководитель Алеся Соловьёва). Отчетный...
 
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