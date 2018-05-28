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Духовой оркестр откроет сезон выступлений на ул. Советской 2 июня 2018 года
29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский городской духовой оркестр приглашает. Уважаемые Брестчане!!!
Вас будет ждать концерт " Привет, лето" в сопровождении оркестра для вас выступит вокальная студия "7 нот" под руководством Наталии Мурзиной
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Брестский городской духовой оркестр приглашает. Уважаемые Брестчане!!! В субботу, 02 июня, Брестский городской духовой оркестр приглашает вас на открытие...
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