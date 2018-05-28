Духовой оркестр откроет сезон выступлений на ул. Советской 2 июня 2018 года

Брестский городской духовой оркестр приглашает. Уважаемые Брестчане!!!



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В субботу, 02 июня, Брестский городской духовой оркестр приглашает вас на открытие музыкальных вечеров на Советской-2018.

Вас будет ждать концерт " Привет, лето" в сопровождении оркестра для вас выступит вокальная студия "7 нот" под руководством Наталии Мурзиной



Ждем вас по адресу: ул. Советская, 33



Начало в 18.00