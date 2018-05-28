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Состоялась премьера музыкально-театральной постановки «Нас огонь боится!»

29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в городе над Бугом прошла премьера музыкально-театральной постановки «Нас огонь боится!», подготовленная в сотрудничестве с брестскими спасателями народным коллективом «Раёк» при Брестском государственном областном центре молодёжного творчества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55942.php

Состоялась премьера музыкально-театральной постановки «Нас огонь боится!»

Идея сделать спектакль на противопожарную тематику витала давно, а вот грамотно и интересно воплотить задумку в жизнь оказалось не так-то просто. Но за дело взялись профессионалы своего дела: сценарий подготовила руководитель народного коллектива с тридцатилетней историей – Олеся Кисель, к слову, сама творческая женщина – молода и полна идей, вдохновили её  собственные ученики, юные артисты, а ещё тема, которая не перестаёт быть актуальной. Особенно в подростковом возрасте.

«Нас огонь боится!»- это множество юмористических и музыкальных зарисовок, собранных в одном представлении. Все они объединены одной темой – безопасность. Первые зрители, первоклассники и второклассники Бреста, по достоинству оценили спектакль, громкие аплодисменты только подтверждали это.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55942.php

Состоялась премьера музыкально-театральной постановки «Нас огонь боится!»

Спектаклю предшествовало приветствие заместителя начальника Брестского областного управления МЧС РБ Олега Лашко. Слова благодарности за старания ребят и пропаганду безопасности жизнедеятельности выразил Виталий Кулинич, главный спасатель города. Брестским городским отделом по ЧС совместно с «Берестейским пекарем» для детей был подготовлен сладкий стол. Давние друзья службы спасения Бреста, представительство Белгосстраха по г.Бреста как всегда не пожелали остаться в стороне и вручили юным артистам в качестве поощрения сувенирную продукцию, которая, непременно пригодится подросткам.

 
Теги: Брест
 
 
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