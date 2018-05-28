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Поиск шедевра полиграфического искусства эпохи Ренессанса «Брестской (Радзивилловской) Библии» продолжается
29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
На заседании Правления и Попечительского совета местного благотворительного фонда «Брест. 1000 лет», которое состоялось 24 мая 2018 г., было принято решение о продолжении поиска утраченного фолианта.
За время проведения повторного конкурса новых предложений не поступило, в связи, с чем было рассмотрено коммерческое предложение о продаже «Брестской Библии» поступившее во время проведения первого конкурса.
23.05.2018 по запросу Фонда из ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси» было получено книговедческое заключение о подлинности предлагаемого издания, которое является историко-культурной ценностью и памятником белорусской книжной культуры XVI в.
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Поиск шедевра полиграфического искусства эпохи Ренессанса «Брестской (Радзивилловской) Библии» продолжается
На заседании Правления и Попечительского совета местного благотворительного фонда «Брест. 1000 лет», которое состоялось 24 мая 2018 г., было принято решение о...
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