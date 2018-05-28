Поиск шедевра полиграфического искусства эпохи Ренессанса «Брестской (Радзивилловской) Библии» продолжается

На заседании Правления и Попечительского совета местного благотворительного фонда «Брест. 1000 лет», которое состоялось 24 мая 2018 г., было принято решение о продолжении поиска утраченного фолианта.



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За время проведения повторного конкурса новых предложений не поступило, в связи, с чем было рассмотрено коммерческое предложение о продаже «Брестской Библии» поступившее во время проведения первого конкурса.

23.05.2018 по запросу Фонда из ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси» было получено книговедческое заключение о подлинности предлагаемого издания, которое является историко-культурной ценностью и памятником белорусской книжной культуры XVI в.

Более подробную информацию можно уточнить, отправив сообщение на e-mail: brest.1000let@yandex.by или обратившись, к директору фонда Антонюк Наталье по телефону +37529 728-13-66.