В Брестском КУП «Парк культуры и отдыха » 1 июня 2018 года скидки до 50% на детские аттракционы

Брестское КУП «Парк культуры и отдыха » 1 июня 2018 года ко Дню защиты детей устанавливает скидку в размере до 50% на детские аттракционы.



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— в парке по ул. Ленина:

автопоезд «Экспресс-шоссе», «Мини-аэропорт», «Мини-Джет-6», батут «Джунгли», катальная горка «Цунами», «Цепочная карусель», «Свадебная карусель», «Солнышко», «Мини-футбол», «Аэрохоккей».



— в парке Воинов-интернационалистов в микрорайоне «Восток»:

автопоезд «Экспресс-шоссе», экстрим-батут «Квартет», «Мини-авиа», «Качелики», «Космос», «Колокольчик», «Солнышко», «Мини-футбол», «Аэрохоккей».



1 июня 2018 года детские аттракционы в парках по ул. Ленина и Воинов-интернационалистов работают с 11.00 до 21.00



Администрация Брестского КУП «Парк культуры и отдыха»