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В Брестском КУП «Парк культуры и отдыха » 1 июня 2018 года скидки до 50% на детские аттракционы
29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
Брестское КУП «Парк культуры и отдыха » 1 июня 2018 года ко Дню защиты детей устанавливает скидку в размере до 50% на детские аттракционы.
— в парке по ул. Ленина:
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Брестское КУП «Парк культуры и отдыха » 1 июня 2018 года ко Дню защиты детей устанавливает скидку в размере до 50% на детские аттракционы. — в парке по ул. Ленина: ...
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