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В Бресте ищут какого-то водителя, который якобы сбил ребёнка. Но в ГАИ не обращались

29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 29 мая 2018 года днём соцсети, особенно вайбер, просто захлестнула волна перепостов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55938.php

В Бресте ищут какого-то водителя, который якобы сбил ребёнка. Но в ГАИ не обращались

Экстренно распространялась информация следующего содержания:

Друзья добрый день! Простите, что не по теме, но вопрос острый! Помогите распространить по группам!

Вчера 28.05.2018 в 15.50 на Янки Купалы в районе Савушкина продукта на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребёнка. Водитель скрылся. Возможно есть записи видеорегистратора или свидетели.может кто запомнил номер машины. Вайбер +375 29 874-93-26

Позже стали писать, что водителя якобы нашли, да ещё и по камерам, и есть видео. Но что-то тут настораживало. Буквально за день до этого подобным же образом пытались пристроить несчастных собак-овчарок, которых якобы отдел охраны собирался усыпить. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55938.php

В Бресте ищут какого-то водителя, который якобы сбил ребёнка. Но в ГАИ не обращались

Ну если с собаками разобрались - про это писали ещё в далёком 2011 году и даже некоторые источники раньше, то с ребёнком насколько всё серьёзно? И откуда "пошла" информация?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55938.php

В Бресте ищут какого-то водителя, который якобы сбил ребёнка. Но в ГАИ не обращались

Предполагаем, что она была размещена в сети Вконтакте, при этом автор указан, пробуем связаться?

В переписка женщина утверждает, что родителей пострадавшего ребёнка она не знает, но видела, как всё произошло. Случай, якобы реальный, но связаться с родителями нельзя, потому что неизвестно как. Номер телефона, указанный в сообщении, не отвечает, трубку не берут. Но у неё получилось дозвониться один раз. В ГАИ, к слову, ничего не знают про этот случай. Подозрительно? Конечно да! девочка на вид 16-17 лет перелетела через капот и встала и убежала без последствий? Ну простите, это слишком невероятно.

Некоторые пользователи продолжают убеждать нас в том, что сбитый ребёнок реально существует, и это не фейк.

Хорошо, тогда это уже дело правоохранительных органов, им придётся заняться этим вопросом, согласны? За сутки родители не нашли время написать заявление в ГАИ - ну просто смешно. А если бы обратились к медикам, те просто обязаны проинформировать о подобной ситуации милицию.

Кто-то настаивает, что там уже всё сами "порешали", без ГАИ, и даже якобы есть видео. Простите, никто вам просто так видео с камер не даст, разве что по знакомству, и то будет неприятности у человека на работе. Видео может быть предоставлено только по запросу правоохранительных органов.

Слишком много нестыковок, но мы продолжаем связаться с родителями, а вдруг и правда?

Однако, вам советуем - не распространяйте информацию без её проверки, а то получится стыдно, как с теми собаками, которых конечно, не существует, они просто выдумка. Думаете, так шутить слишком уж непристойно? Ну тогда посмотрите, это ведь не в первый раз, вот ещё один случай.

Если всё правда, и девочку-подростка сбили, должна быть официальная информация от ГАИ, а её нет. Ждём, там тоже проводят собственную проверку.

 
 
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Сегодня, 29 мая 2018 года днём соцсети, особенно вайбер, просто захлестнула волна перепостов. Экстренно распространялась информация следующего содержания: Друзья...
 
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