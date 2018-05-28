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Автомобиль сбил собаку, ей на помощь поспешили очевидцы
29.05.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
Смотрите видео с камеры наружного наблюдения, установленной на перекрёстке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, и всё будет понятно.
Видео -
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Смотрите видео с камеры наружного наблюдения, установленной на перекрёстке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, и всё будет понятно. Видео - Wikilink А как бы...
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