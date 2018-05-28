Неприятно и поучительно: в Бресте милиционер получил шесть лет лишения свободы

В суде Московского района огласили приговор бывшему сотруднику милиции. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.



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Когда получает наказание человек, находящийся на государственной службе, да ещё и стоящий на страже правопорядка – об этом всегда неприятно читать. Так не должно быть. Любое преступление зло, но проступок неразумного человека, чей ум не просвещен знанием права, и того, кто знает что делает – весят по-разному.



Иногда кажется, что обеспечению правопорядка угрожает двуглавый дракон, одна голова – это догматизм, который идёт против живой жизни, другая – гибкий подход, который вырождается в беспринципность. Есть даже известные формулы, описывающие эти модели применения права. Одна – «своим всё что угодно, остальным – по закону». Политическая история показывает, что страны с такой идеологией долго не живут.



Другая пугающая крайность – Fiat justitia et pereat mundus, с корнями то ли в средневековье, то ли ещё раньше. Употребляется как иронический комментарий к ситуации, когда буква закона заслоняет существо дела, а формальное ведение дел — судьбу отдельного человека. В википедии это звучит так: «Пусть рушится мир, но торжествует правосудие». Безрадостная картина.



Ближе к делу



Сразу скажем, что приговор ещё не вступил в силу, а подсудимый свою вину не признал. Поэтому фабулу опишем максимально корректно. Нетрезвых молодых людей доставили для составления протокола по статье 17.3 КоАП за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, в опорный пункт охраны правопорядка Московского РОВД.



В ожидании оформления протокола один из парней взял баллончик со слезоточивым газом и брызнул в лицо другу. «Думал, что это дезодорант», – объяснил позже он. Это и был поворотный момент истории, начавшейся вполне заурядно. Теоретически можно вообразить, что струя газа могла быть направлена в лицо милиционеру, тогда совсем другой сюжет бы получился, сгодился бы для криминального боевика. Но случилось то, что случилось: тот, кто брызгал, и его друг заодно, получили ощутимые побои.



В деле фигурирует эпизод, существование которого бывший милиционер отрицает. А именно: ножом был сделан надрез под гематомой на лице. Поясним читателю, что гематома – это скопление крови под кожей, один из способов быстрой помощи при необходимости – точечное «кровопускание». Но, конечно, такое должны делать только медики.



На этом описание дела и завершим, любой суд – это состязание сторон. А приговор, как мы уже сказали, в силу не вступил.



Что же тут поучительного



Знакомясь с материалами дела, не оставляет впечатление картины из какого-то фильма ужасов, где человека, зацепив за рукав, затягивает в шестерёнки какого-то страшного механизма. В данном случае – это работа правовой машины.



Всё произошло так, как и должно быть. Происшествие было 6 мая прошлого года. Потерпевшие обратились к медикам, которые оказали помощь. Поскольку, со слов потерпевших, в происшествии прослеживались признаки правонарушения, был извещён следственный комитет и уже 11 мая были взяты объяснения с участников события.



23 и 24 мая оба парня, наконец, написали заявления о том, что считают себя пострадавшими. Дальше – началась конкретная работа следственного комитета, которая привела к принятию решения о возбуждении дела. Прокуратура дала правовую оценку – действия подпадают под часть 3 статьи 426. «Превышение власти или служебных полномочий». Действия явно вышли за пределы прав и полномочий и нанесли «существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа органов государственной власти в лице органов внутренних дел Республики Беларусь» - это цитата из обвинения.



Эта статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, обвинение запросило шесть. И вот – состоялся суд. А участие других лиц в происшествии вынесено в отдельное производство.



Все звенья системы государственных органов сработали так, как и должны, от выявления до следствия и суда. А радости от этого нет. Потому как не должно таких историй происходить, чтобы шестерёнкам машины правосудия не приходилось перемалывать людей. Печально наблюдать и то, что на эту историю, как стервятники, набросились блогеры и другие ресурсы, описывая всё так, как будто именно они вели следствие.